Segundo o jornal, 16 das detenções foram em flagrante e em 54 casos foi aplicada prisão preventiva. No mesmo período, a PSP recebeu 11 445 queixas e abriu 10 168 inquéritos criminais relacionados com este tipo de crime.

Os números mostram que a maioria dos suspeitos são homens (9 666), embora também tenham sido identificadas 2 725 mulheres. Já entre as vítimas, 8 456 são do sexo feminino e 4 172 do sexo masculino.

No grau de parentesco entre suspeitos e vítimas, predominam os casos de filhos ou enteados (3 734), seguidos de cônjuges ou companheiros (3 521) e de ex-companheiros (1 699).

As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV) da PSP realizaram ainda 11 681 ações de reforço de policiamento e aplicaram 4 970 medidas adicionais de proteção, em articulação com casas de abrigo, sistemas de teleassistência e organizações de apoio.