Segundo o jornal, 16 das detenções foram em flagrante e em 54 casos foi aplicada prisão preventiva. No mesmo período, a PSP recebeu 11 445 queixas e abriu 10 168 inquéritos criminais relacionados com este tipo de crime.

Os números mostram que a maioria dos suspeitos são homens (9 666), embora também tenham sido identificadas 2 725 mulheres. Já entre as vítimas, 8 456 são do sexo feminino e 4 172 do sexo masculino.

No grau de parentesco entre suspeitos e vítimas, predominam os casos de filhos ou enteados (3 734), seguidos de cônjuges ou companheiros (3 521) e de ex-companheiros (1 699).

As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV) da PSP realizaram ainda 11 681 ações de reforço de policiamento e aplicaram 4 970 medidas adicionais de proteção, em articulação com casas de abrigo, sistemas de teleassistência e organizações de apoio.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, as seguintes linhas de apoio podem ajudar

APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

tel. 116 006 (telefonema gratuito, das 08h00 às 2h00)

Guarda Nacional Republicana (GNR)

A Plataforma SMS Segurança foi desenvolvida para dar resposta quer a pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva como para situações de urgência em que o tradicional canal de voz não seja o mais adequado:  tel. 961 010 200

Centro de Saúde ou Hospital da zona de Residência (Portal da Saúde)

SNS 24 (808 24 24 24), disponível todos os dias, 24 horas por dia

Número Nacional de Socorro (112)

Linha Nacional de Emergência Social (tel. 144, disponível todos os dias, 24 horas por dia)

Linha da Segurança Social (tel. 300 502 502)