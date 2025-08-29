Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O corpo foi recuperado com os restos mortais de um segundo refém, cuja identidade ainda não é pública, diz a IDF.
O processo de identificação do segundo corpo recuperado continua em andamento no Instituto Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir.
Weiss, 56, foi morto na manhã de 7 de outubro de 2023, enquanto defendia o Kibutz Be'eri como membro da equipa de resposta a emergências.
A esposa Shiri e a filha Noga também foram feitas reféns e depois libertadas durante uma trégua de uma semana e um acordo de libertação de reféns em novembro de 2023.
As IDF dizem que a complexa missão de recuperação em Gaza foi realizada pelas forças do Comando Sul com informações fornecidas pela Diretoria de Inteligência Militar, pelo Shin Bet e pelo Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas.
Netanyahu enviou as condolências à família e elogiou as forças de segurança por sua “determinação e coragem”.
Segundo dados oficiais, 48 reféns permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza, dos quais acredita-se que 20 estejam vivos.
Comentários