O corpo foi recuperado com os restos mortais de um segundo refém, cuja identidade ainda não é pública, diz a IDF.

O processo de identificação do segundo corpo recuperado continua em andamento no Instituto Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir.

Weiss, 56, foi morto na manhã de 7 de outubro de 2023, enquanto defendia o Kibutz Be'eri como membro da equipa de resposta a emergências.

A esposa Shiri e a filha Noga também foram feitas reféns e depois libertadas durante uma trégua de uma semana e um acordo de libertação de reféns em novembro de 2023.

As IDF dizem que a complexa missão de recuperação em Gaza foi realizada pelas forças do Comando Sul com informações fornecidas pela Diretoria de Inteligência Militar, pelo Shin Bet e pelo Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas.

Netanyahu enviou as condolências à família e elogiou as forças de segurança por sua “determinação e coragem”.

Segundo dados oficiais, 48 ​​reféns permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza, dos quais acredita-se que 20 estejam vivos.