Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O cancro da mama surge quando algumas células da mama sofrem alterações no seu ADN e começam a crescer de forma descontrolada", começou por explicar João Vasco Barreira, oncologista, ao 24notícias. Isto significa que é uma doença que pode afetar o tecido mamário das mulheres, como dos homens, podendo formar um tumor maligno.

"Apesar de ser raro (menos de 1% de todos os casos), o cancro da mama também pode afetar os homens", confirma, sublinhando a importância de "quebrar o tabu" e sensibilizar as pessoas para os riscos. Como as restantes doenças oncológicas, o cancro da mama pode afetar "tecidos vizinhos" e expandir-se pelo corpo, mas há formas de prevenção.

"Embora não haja uma única causa, sabemos que existem fatores de risco, como a idade, antecedentes familiares, alterações genéticas hereditárias (como BRCA1 e BRCA2), e ainda fatores ligados ao estilo de vida, como o consumo de álcool, obesidade, sedentarismo, nutrição, entre outros", refere o especialista.

Como prevenir?

Nos homens, em particular, a prevenção deve passar sobretudo pela "atenção a sinais de alerta":

Nódulo na mama;

Alterações na pele ou no mamilo;

Secreção ou dor persistente.

"Homens com forte historial familiar de cancro da mama ou mutações genéticas conhecidas devem falar com o médico sobre um programa de vigilância específica", alerta João Vasco Barreira. A atenção deve surgir aliada a um estilo de vida saudável, "com alimentação equilibrada, exercício regular, sem excessos de álcool e controlando o peso".

Nas mulheres, prevenção combina duas dimensões, que reforçam a ideia de que "a deteção precoce continua a ser a maior arma que temos para salvar vidas", defende.

Rastreios e vigilância: Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde oferece mamografias de dois em dois anos a mulheres entre os 45 e os 74 anos. "Em situações de risco acrescido, a vigilância começa mais cedo e com exames mais frequentes", lembra João Vasco Barreira; Saber ouvir o corpo e cuidar dele: "Estar atenta ao corpo, conhecer a mama, perceber alterações na forma, textura, cor da pele ou secreções. E claro, manter hábitos de vida saudáveis: alimentação equilibrada, exercício físico, evitar tabaco e excesso de álcool".

Outubro Rosa: "A deteção precoce continua a salvar vidas"

O Outubro Rosa é uma campanha dedicada à sensibilização e transmissão de informação sobre o cancro da mama. Durante este mês, associações, hospitais, autarquias e instituições organizam rastreios, palestras, corridas solidárias e iniciativas para alertar para a importância da deteção precoce.

João Vasco Barreira refere ainda que ao longo do ano também existem várias ações promovidas por organizações como a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, que procuram informar e apoiar doentes e famílias.

"Tal como o cancro da mama, existem outros tumores pouco falados, como o cancro do pâncreas, o cancro do ovário, que muitas vezes só são diagnosticados em fases avançadas porque as pessoas não conhecem os sinais de alerta", destaca.

"É essencial investir não só em campanhas de rastreio e diagnóstico precoce, mas também em literacia em saúde: informação clara, acessível e de confiança, para que cada pessoa saiba quando procurar ajuda médica".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

João Vasco Barreira criou, com o irmão, um projeto nas redes sociais que visa, precisamente, "coombater mitos e aumentarr a liteeracia em saúde". "Acreditamos que informação bem comunicada salva-vidas", termina.