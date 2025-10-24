Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia de hoje, 24 de outubro, o trânsito estará condicionado na Estrada Nacional 6-7, no sentido Estação CP Carcavelos (rotunda dos Lombos) até à Avenida Marginal, em Cascais.

Para amanhã, 25 de outubro, os cortes e restrições de trânsito começarão à 00h00, entre a Rotunda dos Lombos e a Rotunda de São Gonçalo, em Cascais.

Pelas 06h00, serão afetadas a Rua do Ouro, Rua do Arsenal e a Praça do Comércio (junto ao Arco), excetuando o acesso local.

A partir das 07h00, haverá restrições na Alameda Combatentes da Grande Guerra, Baía de Cascais, Avenida Rei Humberto II de Itália, Avenida da República, em Cascais, e também na Avenida Marginal.

Às 08h00, a Zona Ribeirinha, entre Algés e a Praça do Comércio, e a Avenida Ribeira das Naus estarão também sujeitas a condicionamentos.

Pelas 09h00, seguem-se restrições na Rua de S. Julião e na Rua da Prata.

Entre as 08h45 e as 10h15, as duas faixas mais à direita entre a Rotunda e o Mercado de Cascais estarão reservadas. A faixa da direita permitirá a entrada no mercado via Avenida de Sintra, e a da esquerda a saída pelo mesmo eixo. A Avenida 25 de Abril permanecerá cortada durante este período.

Recomendações da PSP

A PSP recomenda que os condutores evitem circular nas imediações do percurso, de modo a não ficarem retidos em congestionamentos.

A autoridade policial solicita ainda que os cidadãos sigam as instruções dos agentes destacados ao longo da prova, não atravessem os arruamentos reservados aos atletas e assistam ao evento apenas nos locais indicados, afastados da berma.

A circulação nas vias afetadas será estritamente proibida, mesmo para operações logísticas, como abastecimento de estabelecimentos ou entrega de encomendas.

A PSP apela igualmente para que se evitem deslocações para os locais restritos à circulação pedonal, como pontos de partida e de chegada, a fim de prevenir ajuntamentos.

A polícia garantiu ainda que procederá aos necessários cortes e desvios de trânsito, informando os cidadãos das melhores alternativas de circulação em cada momento.

