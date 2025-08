Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária identificou e deteve esta segunda-feira, 4 de agosto, uma mulher de 50 anos, presumível autora de um incêndio florestal, ocorrido na tarde do mesmo dia, num terreno da localidade de Lourel, em Sintra", diz o comunicado.

De acordo com as autoridades, "o incêndio foi provocado com recurso a chama direta e combustível, numa área constituída por mato seco e denso de grandes dimensões e uma mancha florestal igualmente densa, tendo daí resultado perigo de propagação para bens patrimoniais, de valor elevado e perigo para a integridade física dos residentes das habitações ali existentes".

A detida vai ser presente no DIAP de Lisboa Oeste – Sintra, a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.