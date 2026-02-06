Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Metropolitano de Lisboa informa que retomou a operação à hora habitual (6h30), em toda a rede, incluindo nas linhas Azul e Verde", lê-se em comunicado.

Assim, "foi possível repor atempadamente as condições operacionais nas estações da frente ribeirinha, após as medidas de proteção adotadas durante a madrugada".

As medidas de proteção foram adotadas nas estações Terreiro do Paço, da Linha Azul, e Cais do Sodré, da Linha Verde, para “garantir tanto quanto possível a estanqueidade” nestas zonas.

Antes do início da exploração esta sexta-feira de manhã, estes materiais foram retirados para serem “repostas as condições normais de funcionamento” do metro.

