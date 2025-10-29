Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na região Sul, o vento vai soprar com maior intensidade, por vezes forte, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h, especialmente na costa sul do Algarve e nas serras. A nebulosidade deverá diminuir gradualmente a partir da tarde, embora se prevejam períodos de chuva ou aguaceiros fortes até meio da tarde. Está também prevista uma pequena descida da temperatura nesta região.

No Centro, o cenário será semelhante, com céu muito nublado ou encoberto e períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de frequência ao longo do dia.

A Norte, o tempo será também marcado pela nebulosidade e por períodos de chuva ou aguaceiros durante a manhã, melhorando gradualmente a partir da tarde. O vento será em geral fraco, rodando do quadrante sul para oeste, e as temperaturas deverão subir ligeiramente, sobretudo as mínimas.

Nas áreas metropolitanas, o Grande Porto terá céu muito nublado, com períodos de chuva até meio da tarde e possibilidade de neblina matinal. Já na Grande Lisboa, prevê-se chuva por vezes forte durante a manhã, tornando-se menos frequente a partir da tarde, com vento fraco do quadrante sul, que rodará para norte/noroeste ao longo do dia.

No mar, as ondas poderão atingir os 2,5 metros na costa ocidental sul e na costa sul, onde o estado do mar se agravará temporariamente durante a tarde. As temperaturas da água do mar variam entre 17 e 19°C na costa ocidental e entre 19 e 21°C na costa sul.

