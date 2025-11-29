Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação será por vezes intensa no Minho e Douro Litoral a partir da manhã, estendendo-se gradualmente ao interior. No Sul, a chuva deverá surgir apenas a partir do final da manhã, sendo menos provável no sotavento algarvio.

O céu apresentar-se-á muito nublado em praticamente todo o território, embora a nebulosidade venha a diminuir no final do dia no Norte e Centro. As temperaturas mínimas terão uma pequena subida, sobretudo no litoral, enquanto as máximas vão descer ligeiramente, em particular no interior Sul.

O vento será geralmente fraco, soprando do quadrante oeste, mas poderá atingir rajadas até 40 km/h nas terras altas e, ao final da tarde, também na faixa costeira do Norte e Centro. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro durante a manhã, mais provável no interior, bem como possibilidade de geada no nordeste transmontano e na Beira Alta.

Lisboa deverá registar céu muito nublado e chuva fraca sobretudo a partir da tarde, com vento fraco de oeste/noroeste e possíveis nevoeiros matinais junto ao Tejo.

No Porto, a chuva chega a partir da manhã, com vento que poderá tornar-se forte na faixa costeira ao final da tarde, rodando para norte/noroeste.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 2 a 3 metros e temperatura da água entre 16ºC e 18 °C. Na costa sul, as ondas não deverão ultrapassar 1 metro, com a água a variar entre 18ºC e 19 °C.

