Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de mil médicos prestadores de serviço estão a preparar uma paralisação das urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avança esta quarta-feira o jornal Público. Os médicos, que se reuniram num grupo no WhatsApp, dizem sentir-se “ostracizados” e “excluídos das decisões”, por isso, estão preparados para defender “sem receios nem hesitações” a valorização dos tarefeiros.

"Os sucessivos ministérios da Saúde têm-nos tratado como médicos de segunda classe, ignorando o valor, o sacrifício e a dedicação de quem assegura a linha da frente das urgências hospitalares”, lê-se no documento que o jornal teve acesso.

Na origem do protesto estão os diplomas que o Governo aprovou para “disciplinar” a contratação de médicos tarefeiros e reduzir o valor-hora a pagar. Os médicos pretendem avançar assim que os diplomas forem publicados, de acordo com a ata da reunião realizada a 30 de outubro.

A data e a duração da paralisação ainda não estão definidas, escreve o jornal, que ouviu um dos médicos envolvidos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.