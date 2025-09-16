A ação envolveu 73 buscas domiciliárias e foi coordenada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em colaboração com a polícia sueca, Europol e Eurojust. As autoridades suecas realizaram diligências paralelas no seu país.

Segundo a PJ, o grupo aplicava o chamado “phishing” para enganar vítimas, maioritariamente suecas com mais de 65 anos, e obter os códigos de acesso às suas contas bancárias. Posteriormente, os fundos eram transferidos para contas em Portugal e outros países, num esquema que terá causado prejuízos estimados em cerca de 14 milhões de euros.

O núcleo principal do grupo, residente em Portugal e de nacionalidade sueca, recrutava dezenas de “money mules” para abrir ou ceder contas bancárias, facilitando o branqueamento do dinheiro obtido de forma ilícita.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam material informático, documentação e bens de luxo, incluindo viaturas de alta cilindrada, joias e relógios, que comprovam os ganhos ilícitos.

Os detidos serão presentes ao Ministério Público ainda hoje para o primeiro interrogatório, no âmbito de um inquérito tutelado pelo DIAP de Lisboa.