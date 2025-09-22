Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio, que deflagrou pouco depois do meio-dia de domingo em Aljezur, destruiu uma casa de segunda habitação desocupada na Bordeira. Durante a madrugada, o fogo avançou de forma descontrolada em direção a Lagos, levando à retirada preventiva de pessoas na povoação de Barão de São João, que regressaram às suas casas pelas 3h00.

“O incêndio no concelho de Lagos está hoje de manhã com duas frentes ativas, mas não há populações, nem habitações em risco. Não há vítimas a registar”, explicou uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve à agência Lusa, no Observador.

Às 8h00 desta segunda-feira, estavam no local 513 operacionais, apoiados por 181 veículos, 10 máquinas de rasto e sete meios aéreos. Durante a noite, a diminuição do vento ajudou no combate, mas para o início da manhã estava prevista uma intensificação da sua intensidade.

No concelho de Aljezur, onde o incêndio teve origem, a situação acalmou à medida que o fogo se dirigiu para Lagos, mantendo-se apenas uma frente com alguma atividade.

