O alerta foi dado pelas 12h07, e as chamas continuam com duas frentes ativas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.

Mais de 140 operacionais estão no terreno, apoiados por 39 viaturas e nove meios aéreos, numa tentativa de conter o avanço do fogo. As condições meteorológicas, com vento forte e calor intenso, estão a dificultar as operações de combate.

As autoridades estão preocupada com o perímetro do incêndio continuar a expandir-se e vir a atingir parte da área protegida do Parque Natural de Montesinho.