Os chefes de Estado e de Governo do G20, que reúne as principais economias do mundo, adotaram este sábado por unanimidade uma declaração de líderes durante a cimeira anual em Joanesburgo, apesar da ausência dos Estados Unidos nos debates.

Assim anunciou Vincent Magwenya, porta-voz do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que detém a presidência rotativa do grupo, assegurando que o documento foi adotado por "unanimidade por todos os países presentes", o que "demonstra o compromisso que os membros do G20 têm com o multilateralismo como princípio para a colaboração e a cooperação".

Magwenya explicou que, embora a declaração seja geralmente aprovada no final da cimeira, ao longo de sexta-feira, durante várias conversações bilaterais, "surgiu a ideia de que deveríamos proceder primeiro à adoção da declaração da cimeira como primeiro ponto do dia e depois continuar com o restante da sessão".

