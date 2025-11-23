Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar de André Mountbatten-Windsor ter negado repetidamente o envolvimento em qualquer crime, o rei Carlos III retirou oficialmente o título de príncipe ao irmão no início deste mês, no quadro de constantes acusações e suspeitas sobre as suas ligações com o antigo financeiro Jeffrey Epstein.

Agora, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pede informações sobre o caso, defendendo que, como "princípio geral", qualquer pessoa que tenha "informações relevantes" sobre o caso deve "estar disposta a revelá-las".

"Não farei comentários sobre o caso em particular. Mas o princípio geral que tenho defendido há muito tempo é que qualquer pessoa que tenha informações relevantes relacionadas com este tipo de casos deve fornecer essas provas a quem delas necessitar. Essa seria a minha posição geral a este respeito", afirmou o primeiro-ministro britânico, em declarações à comunicação social feitas em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa na cimeira do G20.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.