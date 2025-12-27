Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, refere o Notícias ao Minuto, citando a Lusa, Luís Montenegro vai aproveitar estes dias para descansar em família.

Até terça-feira, a substituição do chefe do executivo será assegurada pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A partir dessa data e até ao final do período de descanso de Luís Montenegro, o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, assumirá as funções de liderança interina do governo.

Este esquema de substituição temporária garante a continuidade da atividade do executivo durante o período de férias do primeiro-ministro.

