Loja do Cidadão aberta até mais tarde já e online no futuro

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, destacou aos jornalistas, após o Conselho de Ministros, que a prioridade é um “Estado ao serviço das pessoas”, enquanto o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, explicou que a medida permitirá resolver problemas recorrentes, como filas longas, senhas esgotadas, horários diferentes e atendimentos apenas por marcação. O objetivo é garantir atendimento eficaz, contínuo e uma melhor experiência para os cidadãos.

Além da digitalização, o Governo aprovou também o alargamento do horário de funcionamento de algumas lojas físicas, reforçando a disponibilidade de atendimento presencial enquanto se implementa a Loja do Cidadão Virtual. A transição para o digital será feita de forma gradual, garantindo que todos os serviços atualmente prestados presencialmente possam ser replicados online.