Loja do Cidadão aberta até mais tarde já e online no futuro

16 out 2025 15:49
Atualidade
O Governo anunciou alterações no funcionamento das Lojas do Cidadão, com o objetivo de tornar todos os serviços disponíveis online de forma gradual. A iniciativa visa criar um novo paradigma de serviço público, mais próximo e acessível, e integra-se na meta de disponibilizar 100% dos serviços públicos digitalmente até 2030.
Loja do Cidadão aberta até mais tarde já e online no futuro
Logotipo da Loja do Cidadão, Mafra, 05 de janeiro de 2016.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, destacou aos jornalistas, após o Conselho de Ministros, que a prioridade é um “Estado ao serviço das pessoas”, enquanto o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, explicou que a medida permitirá resolver problemas recorrentes, como filas longas, senhas esgotadas, horários diferentes e atendimentos apenas por marcação. O objetivo é garantir atendimento eficaz, contínuo e uma melhor experiência para os cidadãos.

Além da digitalização, o Governo aprovou também o alargamento do horário de funcionamento de algumas lojas físicas, reforçando a disponibilidade de atendimento presencial enquanto se implementa a Loja do Cidadão Virtual. A transição para o digital será feita de forma gradual, garantindo que todos os serviços atualmente prestados presencialmente possam ser replicados online.

 
 

