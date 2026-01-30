A confirmação foi feita numa conferência de imprensa conjunta, realizada em Maputo, pela Polícia Judiciária (PJ) portuguesa e pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.

Pedro Ferraz dos Reis, administrador português do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), foi encontrado morto no hotel Polana, um dos mais emblemáticos da cidade. As autoridades indicaram que os elementos recolhidos durante a investigação permitiram concluir que o bancário terá tirado a própria vida, afastando a hipótese de intervenção de terceiros.

As circunstâncias da morte estiveram desde o início sob investigação das autoridades moçambicanas, em articulação com a Polícia Judiciária portuguesa, tendo sido agora confirmadas as conclusões finais do inquérito.

As autoridades não prestaram mais detalhes sobre o caso, remetendo esclarecimentos adicionais para o âmbito da investigação concluída.