A circulação na Linha do Minho entre Ermesinde e o Porto estava, pelas 08h40, a processar-se em via única devido a um atropelamento ferroviário ocorrido esta manhã no apeadeiro de Águas Santas, no distrito do Porto. A informação foi avançada pela CP – Comboios de Portugal, citada pelo jornal O Minho.

O acidente, que resultou na morte de uma pessoa, levou à necessidade de interromper parcialmente a circulação para permitir as operações de limpeza e remoção da vítima.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto confirmou à Lusa que o alerta para o atropelamento foi dado às 07h51.

Às 08h45, encontravam-se no local 14 operacionais, entre bombeiros de Ermesinde e da Maia, apoiados por seis viaturas, a proceder aos trabalhos de socorro e normalização da circulação ferroviária.