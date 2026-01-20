Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com esta distinção Lídia jorge, vencedora do Prémio Pessoa 2025, junta-se a uma lista de distinções internacionais concedidas a autores de referência como José Saramago, Mario Vargas Llosa, Antonio Tabucchi, Paul Auster, Haruki Murakami, Han Kang ou Maggie O’Farrell, vencedora no ano passado.

O júri do prémio é constituído exclusivamente por alunos do ensino secundário, revela a nota de imprensa. Participaram nesta edição estudantes de seis escolas da Galiza, uma de Madrid e três de outros países europeus. Entre os jurados estiveram Jairo Barros e Cristina Pérez, que justificaram a escolha de "Misericórdia", publicado em Espanha pela editora Umbria y la Solana, “pela sua vertente lírica que atravessa todo o texto”, mas também “pelo retrato de beleza oferecido ao leitor” e pela “visão renovada sobre os nossos idosos”.

A cerimónia de entrega do prémio realiza-se amanhã, dia 21 de janeiro, às 17h00, na Escola Secundária Rosalía de Castro, em Santiago de Compostela. Na mesma ocasião serão também distinguidos os vencedores das outras categorias: Ledicia Costas, em Narrativas em Galego, e David Uclés, em Narrativas Castelhanas, com o romance A Península das Casas Vazias.

Antes da cerimónia, Lídia Jorge participará num encontro com os dez membros do júri, todos estudantes, e numa conferência de imprensa conjunta com os restantes premiados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.