A equipa do novo filme “Super-Homem” reagiu às críticas de sectores conservadores nos Estados Unidos, após o realizador James Gunn ter descrito o super-herói como "um imigrante que veio de outro lugar".

O realizador disse numa entrevista ao The Times of London que a personagem é “a história da América. Um imigrante que chega de fora e procura um novo lar”.

A declaração gerou indignação entre comentadores da ala radical, que acusam o filme de "doutrinação ideológica".

Nas redes sociais, as reações seguiram a crítica do governo de Trump. Kellyanne Conway criticou o tom político do filme: “Não vamos ao cinema para sermos alvo de lições ideológicas.”

Para James Gunn, “é sobretudo uma história sobre bondade humana – um valor que temos vindo a perder”.

Na antestreia do filme, em Hollywood, o realizador reforçou que a mensagem do filme é inclusiva e universal. “Este é um filme para todos. Não estou aqui para julgar ninguém, e não tenho nada a dizer a quem anda a espalhar ódio. Acredito que esta é uma história sobre empatia e bondade, e acho que isso é algo com que todos nos podemos identificar”, termina.

Nathan Fillion, que interpreta o super-herói ‘Guy Gardner’, respondeu com leveza ao debate: “Oh, alguém precisa de um abraço. É só um filme, pessoal.”

Também o ator Sean Gunn, que dá vida a Maxwell Lord, se pronunciou em defesa do irmão e da mensagem do filme: “A polémica só confirma o tema central do filme. Nós apoiamos os nossos – e isso inclui os imigrantes. Sim, o Super-Homem é um imigrante, e sim, os que ajudamos neste país também o são. E se isso te incomoda, então não és verdadeiramente americano. Ser contra os imigrantes é estar contra o espírito da América.”

A reação de Donald Trump

Quem não reagiu bem à polémica foi Donald Trump e a frente MAGA.

Em resposta, num tom provocatório, Washington fez uma publicação nas redes sociais vestindo o presidente americano de super-herói, criticando a mensagem do realizador.

Donald Trump aparece vestido com um fato de licra, numa posição de força, em direção ao céu. Na descrição da publicação, em letras garrafais, lê-se: "O símbolo da Esperança".

Na imagem a presidência de Trump é descrita como símbolo da verdade, da justiça e 'da maneira americana' de fazer as coisas. Uma representação heróica, envolta na personalidade de Donald Trump, o responsável pelas milhares de deportações de imigrantes nos Estados Unidos nos últimos meses.

A nova foto de Trump teve milhares de interações. Nos comentários, as reações são diversas, mas predomina a de contestação: "Que grande piada", "isto é rídiculo", "Warner Bros, por favor, processem-no", escrevem.

O filme "Superman" estreia esta semana nos cinemas.