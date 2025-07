Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Podemos confirmar que houve um incidente grave no Aeroporto de Southend, em Londres, esta tarde, envolvendo uma aeronave da aviação geral. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e poderemos fornecer mais informações o mais breve possível", pode ler-se nas redes sociais do aeroporto.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma bola de fogo no local e uma coluna de fumo.

"Estamos a trabalhar com todos os serviços de emergência no local e esse trabalho vai continuar durante várias horas. Pedimos ao público para que evite esta zona enquanto decorrem os trabalhos", diz a polícia de Essex.

Até ao momento não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave, um Beech B200 Super King Air.

De acordo com o Flightradar, o avião descolou às 15h48 com destino a Lelystad, uma cidade na Holanda.