O próprio restaurante confirmou que ambos estiveram no estabelecimento, mas não houve "nenhum sinal de demonstração pública de afeto". Segundo a consultora de comunicação do restaurante Le Violon, o ex-primeiro-ministro canadiano e a cantora passaram cerca de duas horas no restaurante de luxo na noite de segunda-feira.

Samantha Jin, do canal TMZ, disse que o casal manteve-se reservado e que nem os funcionários nem outros clientes se aproximaram deles para tirar fotos.

"Tivemos a sensação de que eles estavam um pouco mais relaxados»" disse ela. "Não havia sinais visuais de demonstrações públicas de afeto ou algo do género".

Perry separou-se recentemente do seu parceiro de longa data, Orlando Bloom, e está em digressão com paragens em Ottawa, Canadá, na terça-feira, Montreal na quarta-feira, Quebec na sexta-feira e duas datas em Toronto na próxima semana. Trudeau e a sua ex-mulher Sophie Grégoire separaram-se em 2023.

Trudeau anunciou a sua demissão no início deste ano, após quase uma década no poder. O pai, o falecido primeiro-ministro Pierre Trudeau, era solteiro quando se tornou primeiro-ministro. Ele namorou as atrizes Barbra Streisand e Kim Cattrall e casou-se com uma mulher de 22 anos enquanto estava no cargo, aos 51 anos.

Nascida e criada na Califórnia, Perry foi indicada 13 vezes aos Grammy. Ela ajudou a inaugurar o som pop dos anos 2000, tornando-se rapidamente uma das artistas mais vendidas de todos os tempo. Lançou sete álbuns, com destaque para Teenage Dream, de 2010. O álbum produziu cinco músicas que alcançaram o primeiro lugar nas tabelas, empatando o recorde estabelecido pelo álbum Bad, de Michael Jackson, em 1987.