Justin Timberlake revelou que sofre da doença de Lyme, uma doença grave geralmente contraída após a picada de uma carraça.

"Tenho lutado contra alguns problemas de saúde e foi-me diagnosticada a doença de Lyme – não digo isto para que se sintam mal por mim – mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores", escreveu no Instagram.

"Se já teve esta doença ou conhece alguém que a teve, então sabe: viver com ela pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental como fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza. Mas, pelo menos, conseguia compreender porque é que estava no palco com uma enorme dor nos nervos ou simplesmente a sentir uma fadiga ou enjoos absurdos", disse.