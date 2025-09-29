Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desaparecimento de um casal de idosos foi desvendado quase oito anos depois, quando o próprio filho confessou tê-los assassinado em entrevista à WRGB, emissora da rede CBS, em Albany, nos Estados Unidos.

Quando questionado se os pais "sabiam o que estava a acontecer" quando foram mortos, Kraus disse que "sim", confessando depois que os matou, estrangulando-os, o pai, de 92 anos, com as próprias mãos e a mãe, 83, com uma corda.

O homem de 53 anos alegou que os matou como "um ato de misericórdia" para poupá-los do desgaste do envelhecimento, alegando que ambos lhe pediram “implicitamente” para morrer.

Após a entrevista, Kraus foi preso no estacionamento da emissora e acusado de dois homicídios de segundo grau e dois crimes de ocultação de cadáver.

