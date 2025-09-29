Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um ataque numa igreja Mórmon em Grand Blanc, no estado norte-americano do Michigan, provocou quatro mortos e feriu oito pessoas, informou a polícia local, num novo balanço.

Um balanço anterior divulgado pelo chefe da polícia de Grand Blanc, William Renye, dava conta de dois mortos e oito feridos hospitalizados.

O suspeito, um homem de 40 anos, foi morto pela polícia após o ataque, durante o qual incendiou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, situada a cerca de 80 quilómetros a norte de Detroit.

Segundo o chefe da polícia de Grand Blanc, William Renye, o agressor irrompeu com uma carrinha pela porta da frente e começou a disparar contra as “centenas de pessoas” presentes na missa de domingo.

As autoridades mantêm a busca na igreja e na residência do suspeito, sem ainda esclarecer os motivos do ataque. Renye alertou que novas vítimas ainda podem vir a ser encontradas.

O episódio mobilizou mais de 100 agentes do FBI. O diretor, Kash Patel, classificou o ataque como um “ato cobarde e criminoso” e enviou orações às vítimas e suas famílias.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao ataque nas redes sociais, descrevendo-o como “mais um ataque contra cristãos” e apelando ao fim da violência nos EUA. A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, também condenou o ataque, afirmando que atos de violência em locais de culto são inaceitáveis.

