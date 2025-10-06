Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A final do concurso decorreu esta tarde, 6 de outubro, durante o Congresso de Cozinha, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Em primeiro lugar ficou a Pastelaria Aloma e em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, O Pãozinho das Marias e a Confeitaria Glória.

“É uma afirmação em 16 anos de concurso da qualidade do nosso pastel de nata. É quinta vez que ganhamos, é um orgulho. O segredo? É fazer o bem, várias vezes e com produtos de qualidade”, refere João Castanheira, proprietário da pastelaria.

Nesta edição, o júri foi composto por Virgílio Gomes – Presidente de Júri (Gastrónomo), Davide Cunha (Pasteleiro), Beatriz Matias (Pasteleira Mapa - L’and Vineyards), Isabel Zibaia Rafael (Autora e Blogger), Paulo Amado (Diretor - Edições do Gosto), Lara Figueiredo (Pasteleira MACAM) e Joana Barrios (Apresentadora - 24 Kitchen e Autora).

De acordo com o responsável do júri, durante a prova são pontuadas características como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”.

De recordar que os membros do júri provam os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta.

