O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, confirmou que o ataque resultou em múltiplas vítimas, incluindo mulheres e crianças, sem divulgar, porém, um número exacto de mortos. O grupo islamista afirmou que o alvo era um “alto responsável” do Hamas, responsável por operações militares contra Israel, e descreveu o ataque como uma “execução dirigida” que evidencia a escalada contínua da ofensiva israelita.

Do lado israelita, as autoridades justificaram o ataque como parte de uma campanha para neutralizar a liderança militar do Hamas e reduzir a capacidade do grupo de lançar ataques contra território israelita. O Exército de Israel afirmou que o alvo era um “comandante operacional” envolvido em planeamento e coordenação de ataques, sem, no entanto, divulgar a identidade do oficial nem o local exacto da operação, citando razões de segurança.

A operação ocorreu num contexto de elevada pressão sobre o Governo israelita, que enfrenta críticas internas e internacionais sobre o impacto humanitário da campanha militar em Gaza, isto depois do cessar-fogo acordado entre o governo israelita e o Hamas.

