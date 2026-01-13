Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O antigo primeiro-ministro volta a ficar sem advogado. José Preto renunciou à defesa de José Sócrates através de uma carta.

O primeiro advogado

No processo Operação Marquês, José Sócrates tem sido representado por vários advogados ao longo de mais de uma década de investigação, instrução e fases preliminares de julgamento, num percurso marcado por sucessivas mudanças na defesa. A complexidade do processo, a sua dimensão mediática e a estratégia assumida pelo antigo primeiro-ministro ajudam a explicar a instabilidade recorrente na sua representação legal.

Durante um período prolongado, a defesa de Sócrates esteve a cargo de João Araújo, advogado que assumiu um papel central sobretudo na fase de instrução, protagonizando inúmeros confrontos jurídicos com o Ministério Público e com os tribunais.

O segundo

Após essa mudança, José Sócrates passou a ser representado por Pedro Delille, cuja intervenção acabou por ser relativamente breve. A renúncia deste advogado voltou a colocar o processo numa situação de indefinição, obrigando o tribunal a intervir para garantir a continuidade da defesa, como é legalmente exigido em processos desta natureza.

O primeiro oficioso, o terceiro oficial e a segunda oficiosa

Na sequência dessa renúncia, foi nomeado um advogado oficioso, José Manuel Ramos, solução que não foi aceite por José Sócrates. Mais tarde, o ex-primeiro-ministro constituiu José Preto como seu novo advogado, mas problemas de saúde impediram-no de assegurar plenamente a defesa em determinados momentos, levando novamente à nomeação de uma defensora oficiosa, neste caso Ana Velho, que acabaria por renunciar, alegando "objeção de consciência".

Contabilizando advogados constituídos e oficiosos, José Sócrates já teve pelo menos cinco representantes legais no âmbito da Operação Marquês. Esta sucessão tem sido amplamente acompanhada e criticada no espaço público, sendo frequentemente apontada como um dos fatores que contribuem para os sucessivos adiamentos e para a perceção de arrastamento de um dos processos mais emblemáticos da justiça portuguesa.

