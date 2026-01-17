"Estamos a fazer o possível para aquecer as crianças e os idosos, mas não é suficiente", afirmou Olena Petrenko, residente em Kharkiv. "Usamos cobertores, fogareiros e aquecedores portáteis, mas a energia chega apenas algumas horas por dia. É assustador ver como o frio e os ataques se combinam", disse.

As autoridades locais abriram centros de abrigo aquecidos, mas reconhecem que os recursos são insuficientes face à dimensão das necessidades. "Estamos a tentar acolher o maior número de famílias possível, mas os centros estão sobrelotados e faltam mantimentos básicos", disse Anatolii Fedoruk, presidente da câmara de Bucha.

Organizações humanitárias alertam que o impacto da guerra no inverno pode ser devastador, sobretudo para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. "O risco de hipotermia, doenças respiratórias e problemas de saúde mental é altíssimo", explicou Maria Ivanova, coordenadora de uma ONG internacional em Kiev. "A situação exige uma resposta urgente e coordenada", afirmou.

Mesmo longe das linhas de frente, a guerra continua a afetar profundamente a população civil. "Cada dia sem energia é um desafio de sobrevivência", concluiu Petrenko. "O inverno tornou-se um campo de batalha, onde precisamos apenas de calor, água e segurança para viver".