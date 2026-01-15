Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a SIC Notícias , trata-se de mais uma derrota para a estratégia jurídica que a defesa de Salgado tem vindo a adotar em vários processos, procurando impedir o avanço dos julgamentos através do argumento da incapacidade clínica do antigo presidente do Banco Espírito Santo.

No acórdão, a que a SIC teve acesso, os juízes consideram que o direito de defesa de Ricardo Salgado está plenamente assegurado, uma vez que é representado por advogados, não existindo fundamento para a repetição de uma perícia médica nesta fase do processo.

Segundo a decisão, uma nova avaliação clínica apenas se justificará caso venha a ser aplicada uma pena de prisão efetiva. Até lá, o tribunal entende que não estão reunidas as condições legais para interromper o julgamento.

“Não sendo possível a suspensão ou extinção do procedimento criminal, a situação clínica do recorrente terá que ser avaliada em sede de condenação - se ela ocorrer - segundo o princípio da necessidade da pena na fase da execução: a execução efetiva da pena privativa da liberdade ocorre somente quando tal se revelar necessário do ponto de vista das finalidades preventivas assinaladas à punição."

