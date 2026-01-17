Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Dia da Reflexão é um período de "silêncio eleitoral", durante o qual é proibida a realização de atos de campanha e a divulgação de propaganda eleitoral. O objetivo é permitir que os eleitores reflitam sobre as propostas e decisões que vão tomar no dia seguinte, sem serem influenciados por mensagens de última hora.

A regra aplica-se a todos os tipos de eleições em Portugal, incluindo eleições legislativas, presidenciais, autárquicas e europeias.

O que podem e não podem fazer os candidatos?

A legislação eleitoral portuguesa define de forma clara o que é permitido e o que é proibido no Dia da Reflexão. Em termos gerais, o dia é marcado pela suspensão da campanha e por um apelo ao "arrefecimento" da comunicação política.

O que não pode ser feito:

Não é permitida a realização de comícios, concentrações, comícios ou actos de campanha;

Não é permitida a divulgação de propaganda eleitoral, seja em meios tradicionais (televisão, rádio, jornais) ou digitais (redes sociais, websites);

Não é permitida a distribuição de materiais de campanha, como panfletos, cartazes, bandeiras ou brindes;

Não é permitida a utilização de meios públicos para promoção eleitoral, incluindo mensagens institucionais com cariz político;

Não é permitida a realização de anúncios pagos ou impulsionados em plataformas digitais com conteúdo eleitoral;

Não é permitida a utilização de espaços públicos para ações de campanha, mesmo que de forma simbólica.

O que pode ser feito:

Os candidatos podem preparar-se internamente, organizar equipas e afinar estratégias, desde que não haja divulgação pública;

É permitido falar com a imprensa, mas apenas em termos de balanço da campanha e sem fazer apelos explícitos ao voto ou publicidade eleitoral;

É permitido manifestar opiniões pessoais, desde que não configurem propaganda eleitoral ou apelo ao voto;

Os partidos podem manter actividade interna e trabalhar na logística do dia de votação (por exemplo, organização de equipas de apoio nos locais de voto);

É permitido o contacto institucional, desde que não tenha cariz eleitoral.

Consequências de violar as regras

A violação das regras do Dia da Reflexão pode levar a sanções eleitorais, incluindo multas e outras medidas previstas na lei. A fiscalização é assegurada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que pode receber denúncias e abrir processos em caso de irregularidades.

Por que existe o Dia da Reflexão?

O Dia da Reflexão pretende garantir que o ato de votar seja fruto de uma decisão ponderada e não de impulsos provocados por mensagens de campanha de última hora. Em democracias, este período de pausa é visto como um mecanismo de proteção da integridade do voto e da serenidade do processo eleitoral.

Resumidamente, o Dia da Reflexão é um momento de pausa obrigatório no calendário político português, destinado a assegurar que os eleitores tenham um espaço para pensar antes de exercerem o seu direito de voto. A campanha termina oficialmente neste dia e os partidos e candidatos devem limitar a sua presença pública para respeitar a legislação e o espírito da democracia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.