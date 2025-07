Dezenas de moradores do Bairro do Talude Militar, em Loures, estão hoje a tentar impedir as demolições, ordenadas pelo município, de casas autoconstruídas, num clima de tensão com a polícia.

Um carro entra no bairro do Talude Militar, no Catujal em Loures, a 23 de Novembro de 2008. JOAO RELVAS/LUSA Lusa