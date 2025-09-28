Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fonte da PSP disse à Lusa, o recinto desportivo teve de ser evacuado pelas 17h00, após vários espectadores reportarem ter ouvido ruídos semelhantes a tiros.

Até ao momento, as autoridades não conseguiram confirmar se os sons tiveram origem numa arma de fogo.

Brigadas de investigação da PSP encontram-se no local a recolher informações e a tentar apurar as circunstâncias do incidente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.