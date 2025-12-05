Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma falsa ameaça de bomba obrigou esta sexta-feira à evacuação do edifício da Câmara Municipal de Lisboa no Campo Grande, onde funcionam vários serviços municipais.

A notícia foi avançada pelo Observador e já confirmada pelo 24notícias, sem que a PSP tenha avançado com mais informações.

O alerta foi recebido às 13h20, e a PSP confirmou tratar-se de uma ameaça falsa. Às 14h20, os funcionários já tinham regressado ao edifício. A origem da ameaça ainda não foi esclarecida.