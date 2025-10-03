Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A humorista Joana Marques foi absolvida da ação judicial interposta pela dupla musical Anjos, que exigia uma indemnização superior a um milhão de euros, avança a CNN Portugal.

O tribunal considerou o caso totalmente improcedente, absolvendo Joana Marques do processo movido pelos Anjos, que ficam responsáveis pelo pagamento das custas judiciais.

O processo surgiu na sequência da publicação de um vídeo por Joana Marques, que mostrava partes da atuação de Nelson e Sérgio Rosado antes de uma prova do MotoGP em Portimão. O vídeo incluía excertos da interpretação do hino nacional pelos Anjos e reações do júri do programa “Ídolos”.

Após a publicação, os cantores avançaram para a Justiça, pedindo uma indemnização de 1.118.000 euros. No ano passado, foi tentado um acordo em audiência preliminar, mas não chegou a ser alcançado.