Num comunicado publicado nas redes sociais, os músicos garantem que “este processo nunca teve como objetivo limitar a liberdade de expressão e muito menos o humor, mas sim defender aquilo que é justo: a nossa honra e a nossa dignidade como pessoas e artistas”.

Apesar de discordarem da decisão judicial, os Anjos sublinham que “sempre dissemos que respeitamos e acreditamos na justiça, mesmo em decisões como a de hoje, com a qual não concordamos”.

“Ao longo de mais de 25 anos de carreira, sempre pautámos a nossa conduta pela seriedade, profissionalismo e respeito pelo público. É essa linha que iremos continuar a defender, apesar das adversidades”, acrescentam.

Na mesma nota, a dupla afirma ainda que “da outra parte não houve respeito pelo nosso trabalho e, ainda mais importante, pelas pessoas que trabalham connosco e que lutam pelo sucesso do nosso projeto”.

Agradecem ainda o apoio da família, fãs e amigos, os artistas e concluem: “A Justiça falou e agora, com serenidade, seguimos em frente”.

Recorde-se que o processo interposto pelos Anjos pedia uma indemnização de 1.118.500 euros à humorista Joana Marques, valor que não terá de ser pago.

Segundo recorda a decisão, a quantia era exigida por alegados “danos patrimoniais decorrentes da perda de capacidade de obtenção dos proventos esperados” das atividades do duo, em resultado de uma alegada violação do seu direito ao bom nome.

