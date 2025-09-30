Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O YouTube, da Google, concordou em pagar 24,5 milhões de dólares (20,8 milhões de euros) para encerrar o processo movido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, relativo à suspensão da sua conta em 2021, após o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro desse ano.

Segundo documentos apresentados no tribunal federal na Califórnia, 22 milhões de dólares do montante serão destinados ao Trust for the National Mall, para financiar a construção do White House State Ballroom. O restante será distribuído a outros demandantes, incluindo a American Conservative Union.

O acordo não constitui uma admissão de responsabilidade por parte da Google, que confirmou o acordo mas não comentou quaisquer outros detalhes. A divulgação ocorre uma semana antes da audiência marcada para 6 de outubro com a Juíza Distrital Yvonne Gonzalez-Rogers, em Oakland, na Califórnia.

Trump já havia movido processos semelhantes contra outras empresas de tecnologia. Em janeiro, a Meta Platforms pagou 25 milhões de dólares para encerrar o processo relativo à suspensão do Facebook em 2021, enquanto a X, de Elon Musk, resolveu um processo similar por 10 milhões de dólares.