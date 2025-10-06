Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Israel libertou esta segunda-feira 27 dos 49 cidadãos espanhóis que integravam a flotilha humanitária Global Sumud, detida na semana passada em águas internacionais, quando se dirigia à Faixa de Gaza.

De acordo com informações avançadas pelo jornal El País, uma das ativistas permanece sob custódia, acusada de ter mordido uma médica israelita durante um exame médico no domingo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, confirmou que o segundo grupo de detidos já está a regressar ao país. O Ministério da Defesa enviou uma aeronave militar a Atenas para proceder ao transporte dos libertados.

O primeiro grupo, composto por 21 espanhóis, aterrou na noite de domingo em Madrid. No total, 171 membros da missão foram deportados por Israel para a Grécia e Eslováquia, segundo as mesmas fontes.

Alguns dos espanhóis libertados seguirão diretamente para Barcelona e Bilbao em voos comerciais, enquanto outros regressarão a Madrid num avião militar disponibilizado pelo Governo. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a proteção diplomática e consular continuará “até que a última cidadã espanhola seja libertada”.

