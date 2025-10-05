Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirma o regresso a Portugal de Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves que serão acompanhados por um diplomata português na viagem de Israel para Portugal.
O MNE adianta ainda que a Embaixadora de Portugal em Telavive esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação.
A hora de chegada está prevista para as 22h40, depois de uma escala em Madrid, onde apanharão um voo da TAP para a capital portuguesa.
