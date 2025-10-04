Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Outros 137 provocadores da flotilha Hamas-Sumud foram hoje deportados para a Turquia", afirmou o ministério israelita num comunicado publicado na rede social X.

O ministério israelita afirmou que os expulsos hoje do país eram cidadãos dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Suíça, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Kuwait, Líbia, Malasia, Mauritania e Tunísia.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo português, contactado pela Lusa, disse que ainda não tem data nem hora previstas para o regresso de portugueses, presentes na flotilha.

A equipa jurídica da Flotilha Global Sumud em Israel confirmou hoje que se reuniu com 80 participantes, de um total de mais de 400 detidos, antes das audiências judiciais e afirmou que foram realizadas 200 audiências entre quinta e sexta-feira "sem aviso prévio aos advogados" e, por isso, "sem a assistência da ONG Adalah, responsável pela defesa".