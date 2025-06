Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“No mais recente ataque do regime sionista a Teerão, projéteis atingiram infelizmente a Penitenciária de Evin, danificando partes da instalação”, lê-se no Mizan Online, o site oficial do sistema judicial iraniano.

A prisão de Evin é amplamente conhecida por albergar presos políticos e opositores do regime, tendo sido frequentemente denunciada por organismos internacionais devido aos maus-tratos infligidos aos detidos.

As autoridades iranianas afirmaram que todos os meios foram mobilizados para controlar a situação, que se encontra “sob controlo”.

Do lado israelita, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o Exército está a “lançar ataques com uma força sem precedentes contra alvos do regime”, incluindo órgãos de repressão governamental no coração da capital iraniana. Entre os alvos apontados, Katz mencionou a própria prisão de Evin, centros de comando da milícia Basij e da Guarda Revolucionária — o braço militar ideológico do regime iraniano.

A ofensiva israelita contra o Irão teve início a 13 de junho, com ataques a instalações nucleares e de mísseis, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou como uma ameaça “existencial”. Desde então, a lista de alvos tem-se alargado, incluindo agora também a televisão estatal iraniana e as forças de segurança interna, alimentando especulações de que Israel pretende enfraquecer ou até derrubar o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei.