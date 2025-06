Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Localizada a 40 minutos de Lisboa, junto à Praia Azul, esta casa de inspiração natural oferece mais do que estadia: propõe experiências personalizadas que aliam neurociência, atividade física e conexão com a natureza. As novas sessões de surf — individuais ou em par — são adaptadas ao perfil de cada participante, independentemente do nível de experiência.

As aulas têm por base princípios de aprendizagem motora e treino de equilíbrio, promovendo benefícios físicos e emocionais. Esta organização acredita que a prática regular de surf favorece a adaptação a novos estímulos, reforça a coordenação motora e ajuda a reduzir o stress.

“A nossa missão é criar um ambiente que ativamente promova o bem-estar através do movimento. Integrar o surf e outras modalidades numa abordagem fundamentada permite que cada hóspede desenvolva confiança, consciência corporal e equilíbrio emocional”, explica Mariana Leitão, diretora-geral do Santa Cruz Movement & Nature House.

Além do surf, o espaço oferece sessões de treino funcional, slackline, surfskate e apneia. Esta última, centrada no controlo respiratório em ambiente aquático, é apresentada como uma ferramenta de autoconhecimento e gestão emocional, com utilidade dentro e fora de água.

Aqui também existem aulas de yoga, Tai-Chi e Pilates, caminhadas e massagens, promovendo um estilo de vida mais consciente e equilibrado, com base em princípios científicos de saúde integrada.

Todas as informações podem ser obtidas aqui.