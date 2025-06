Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As sirenes ouvem-se no norte de Israel, descreve o jornal local The Times of Israel, que aconselha a que os civis se dirigiram aos abrigos e aí permaneçam até ordem em contrário.

O Haaretz indica que as sirenes dispararam também em Telavive e Jerusalém.

O exército israelita anunciou que bombardeou “infraestrutura militar” em Kermanshah, cidade localizada no oeste do Irão, a apenas cerca de 80 quilómetros da fronteira com o Iraque.

“Atualmente, a FAI (Força Aérea Israelita) está a atacar pontos de infraestrutura militar em Kermanshah, no Irão”, detalhou um comunicado militar, divulgado esta segunda-feira.

A resposta

A central nuclear de Fordow, no Irão, terá sido alvo de um ataque israelita, segundo avançou uma autoridade da província de Qom à agência Reuters, citado pelo Observador. A ofensiva representa uma nova escalada nas tensões entre Israel e o Irão.

Na madrugada de domingo, forças norte-americanas também lançaram ataques sobre instalações nucleares iranianas, incluindo as de Natanz, Isfahan e Fordow, confirmando o envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Esta ação coordenada marca um ponto de viragem no confronto entre os dois países do Médio Oriente, até agora protagonizado sobretudo por ataques indiretos e ações de represália.

*Com Lusa