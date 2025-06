Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Se o Infante D. Henrique voltasse ao mundo moderno, talvez não largasse este frasco. Chama-se “Porto 1394” e é o novo perfume da marca portuguesa Leme, inspirado no nascimento do infante na Ribeira – bem no coração da Cidade Invicta, o Porto. O cheiro é a camélias, rosas, uva, limão e até a um toque de noz-moscada.

DR