A operadora estatal angolana refere, em comunicado hoje divulgado, que a transferência da totalidade da sua operação do Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, em Luanda, para o AIAAN, na província do Icolo e Bengo, acontece a partir de 15 de setembro.

Segundo a TAAG, este marco histórico é o culminar de um processo de transição gradual do serviço de transporte comercial de passageiros da companhia para o AIAAN, iniciado em novembro de 2024.

O Aeroporto Internacional António Agostinho Neto vai receber agora os voos internacionais de maior tráfego, nomeadamente Lisboa, São Paulo, Joanesburgo, Cidade do Cabo, Lagos, Windhoek, São Tomé e Maputo, que se juntam aos destinos domésticos e regionais de Brazzaville e Kinshasa, já baseados no AIAAN, refere-se no documento.

A nova infraestrutura aeroportuária, com as suas instalações modernas e capacidade expandida, está preparada para acolher um volume crescente de tráfego aéreo, oferecendo aos utentes e passageiros maior conforto, eficiência dos processos de viagem, controlo e segurança e atendimento aprimorado, assegura a TAAG.

De acordo ainda com a transportadora, a decisão de transferir as operações de voos internacionais para o AIAAN “reflete a visão estratégica do Governo de Angola de posicionar Luanda/Icolo e Bengo como um “hub” e placa giratória de pessoas e bens a nível do continente africano, e ligações norte-sul e este-oeste, à escala mundial.