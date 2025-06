O exército israelita anunciou hoje à noite que estava a realizar ataques na região de Bandar Abbas, um importante porto no sul do Irão, no Estreito de Ormuz.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt O exército israelita está "atualmente a atacar instalações de armazenamento de drones e uma instalação de armamento (…) na região de Bandar Abbas", de acordo com um breve comunicado militar, que indica uma extensão geográfica das hostilidades. O comunicado militar israelita refere ainda que o exército "continua a atacar o arsenal de drones iranianos". Israel lançou também hoje ataques contra a cidade de Shiraz, também no sul do Irão e sede de bases militares, acionando sistemas de defesa aérea, segundo os meios de comunicação social iranianos. "As defesas aéreas de Shiraz foram ativadas em algumas zonas da cidade para combater alvos hostis e aeronaves sionistas", informou a agência de notícias iraniana Mehr. Um outro ataque israelita atingiu hoje também uma base militar na província de Qom, a sul de Teerão, ferindo uma pessoa, de acordo com os 'media' iranianos. "Há poucos minutos, uma das bases militares evacuadas (…) foi atingida por projéteis do regime sionista", na província de Qom, informou a agência de notícias iraniana ISNA, citando um comunicado oficial da província. Outra agência, a Tasnim, reportou um ferimento. Israel tem em curso uma ofensiva contra o Irão desde 13 de junho, que justificou com os progressos do programa nuclear iraniano e a ameaça que a produção de mísseis balísticos por Teerão representa para o país. Desde então, os aviões israelitas atacaram infraestruturas militares iranianas, como sistemas de defesa aérea e instalações de armazenamento de mísseis balísticos, bem como centrais nucleares, nomeadamente em Natanz, Isfahan e Fordow. O Irão retaliou com lançamentos de mísseis e drones contra várias cidades israelitas. Os bombardeamentos israelitas contra o Irão já mataram mais de 600 pessoas (incluindo pelo menos 200 civis), segundo o Human Rights Activists, grupo de defesa dos direitos humanos com sede em Washington. Israel estima, por seu lado, que os ataques iranianos já fizeram pelo menos 24 mortos e 1.217 feridos, 12 dos quais em estado grave.