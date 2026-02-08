Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não consegui aquilo a que me propunha, que era vencer estas eleições", começou por dizer André Ventura.

"Logo que tenha a confirmação dos dados, endereçarei ao doutor António José Segura os meus parabéns. Desejo-lhe um mandato muito bom em prol de Portugal e dos portugueses, que é sempre o que nos une", acrescentou.

"Nós temos diferenças de opiniões, de ideias, temos diferenças de forma de vida, temos ideias diferentes para Portugal — mas quando o povo fala, o povo é soberano. Então, se o povo escolheu António José Seguro, é ele que será presidente, e eu espero que seja um bom presidente para o país, porque o país precisa", disse André Ventura.

O líder do Chega lembrou ainda que "tudo indica que esta candidatura poderá estar acima inclusivamente do resultado do governo, nas eleições legislativas que tivemos no ano passado, portanto isso significaria uma reconfiguração do espaço da direita, e digamos assim, da liderança da direita, mas isso está ainda por demonstrar".

"É preciso ver agora o que é que vai acontecer, e é preciso vermos também qual é a distribuição exata do número de votos. Em qualquer caso, eu acho que devo ser frontal com o país, como sempre quis fazer, estas são eleições presidenciais, o país escolheu-me para disputar, digamos assim, o espaço não socialista destas eleições presidenciais, escolheu-me para liderar esse espaço não socialista", notou.

"Respeito o voto dos portugueses, como sempre fiz. Vou continuar a trabalhar para que o país mude na direção que penso que o país tem de mudar e vou continuar a trabalhar nesse sentido", rematou.

