O IPMA prevê períodos de chuva persistente e, por vezes, forte, que na terça-feira passam a regime de aguaceiros, podendo ocorrer granizo e trovoada. A neve deverá cair nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600-800 metros de altitude no Norte e Centro, e na Serra de S. Mamede.

O vento soprará com rajadas de até 80 km/h no litoral oeste e 100 km/h nas terras altas. Já a agitação marítima será intensa, com ondas de quatro a cinco metros na costa ocidental a aumentar até 12 metros de altura máxima a partir de terça-feira à tarde.

Devido à passagem da depressão, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão estar sob aviso laranja nos próximos dias. O aviso mais grave em terra aplica-se à precipitação e à agitação marítima em várias destas regiões, enquanto Vila Real terá aviso laranja apenas para chuva entre as 12h00 de segunda-feira e as 03h00 de terça-feira.

Para hoje, os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso laranja de agitação marítima. Avisos amarelos de chuva abrangem também Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra e Portalegre.

No Norte, os distritos da Guarda e Castelo Branco têm aviso de neve, prevendo-se acumulação e formação de gelo, bem como chuva e vento.

Açores com avisos vermelhos devido à agitação marítima

Nos Açores, a situação é mais grave. Este domingo, o IPMA elevou para vermelho o aviso para os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial), devido à agitação marítima, com ondas de até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima.

O grupo Ocidental estará sob aviso vermelho entre as 20h00 de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira, enquanto o grupo Central terá aviso vermelho entre as 03h00 e as 20h00 de terça-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, grupo Oriental, os avisos foram elevados para laranja, devido ao vento, com rajadas até 110 km/h, e à agitação marítima, com ondas até oito metros de altura significativa.

O IPMA alerta que, apesar de o núcleo da depressão Joseph se localizar a uma distância significativa dos Açores, a sua influência prolonga-se nos próximos dias, agravando o estado do tempo, sobretudo em termos de vento e mar agitado.

