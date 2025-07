Desenvolvido com Inteligência Artificial, o Inutilómetro traduz o tempo desperdiçado em três dimensões: tempo, custo económico e impacto emocional, promovendo uma reflexão crítica sobre a eficiência no trabalho e a cultura organizacional.

A ferramenta inclui uma escala de impacto de 0 (Essencial) a 10 (Perigoso) e desafia os utilizadores a questionarem: “Se esta tarefa desaparecesse hoje, alguém sentiria falta?”

Com base nos dados anónimos recolhidos, a Mars Shot vai lançar até ao final do ano um Relatório Nacional sobre a Inutilidade nas Organizações, que analisará os efeitos da ineficiência não só na produtividade, mas também no bem-estar, motivação e sustentabilidade das empresas.

“O tempo desperdiçado não é apenas um problema de produtividade, é uma questão de dignidade humana”, afirma, em comunicado enviado às redações, Hugo de Sousa, fundador da Mars Shot.

A Mars Shot, criada em 2024, está sediada no AI Hub by Unicorn Factory Lisboa e aposta numa abordagem ágil e centrada nas pessoas para eliminar desperdício e acelerar a inovação em organizações públicas e privadas.