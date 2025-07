Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de um sábado complicado, com danos no carro e um 14.º lugar, o piloto português viu a sua qualificação de domingo comprometida por uma falha na transmissão. Partindo de 22.º, protagonizou uma das melhores corridas do ano, ganhando 16 posições e ultrapassando até o colega de equipa Pascal Wehrlein nas voltas finais.

A recuperação valeu à equipa TAG Heuer Porsche o campeonato de equipas (256 pontos) e à marca Porsche o título de construtores. Félix da Costa terminou o campeonato no 5.º lugar do Mundial de Pilotos, com 111 pontos, a apenas um ponto do 4.º classificado, Taylor Barnard.

"Foi um fim de semana muito desafiante, mas mostramos o nosso valor. Estes títulos são um justo prémio para toda a equipa. Agora é tempo de recarregar forças e em breve espero anunciar o meu programa para 2026", disse o piloto português em comunicado enviado às redações.

Félix da Costa termina em 5º, mas garante títulos de marcas e equipas para a Porsche na Fórmula E

Classificação Final do Campeonato de Pilotos:

Oliver Rowland (184 pts) Nick Cassidy (153 pts) Pascal Wehrlein (145 pts) Taylor Barnard (112 pts) António Félix da Costa (111 pts)

Classificação Final de Equipas: